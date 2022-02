Zafferana Etnea, rubano 27 arnie: tre arresti

Un dispositivo Gps collocato in due arnie piene d'api ha permesso ai carabinieri della stazione di Sant'Alfio, nel Catanese, di arrestare i tre presunti autori del furto di 27 arnie, sottratte da un terreno nelle campagne di Zafferana Etnea. Gli arrestati sono due 48enni ed un 32enne e devono rispondere di furto aggravato.

L'arresto

Fermati per un controllo a Milo mentre trasportavano le arnie su un furgone, non hanno saputo spiegare la loro provenienza, e sono stati portati in caserma per accertamenti. Nel frattempo è arrivato lì anche l'apicoltore, che aveva seguito le indicazioni dei Gps installati sulle arnie, e che era stato 'avvertito' del loro spostamento e delle quali voleva denunciare il furto. La refurtiva gli è stata restituita. Dopo la convalida dell'arresto i tre indagati sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Noto (Siracusa).