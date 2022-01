Covid, presentato a Palermo un documentario sulla campagna vaccinale

Si intitola “Ovunque tu sia” e in 27 minuti racconta, attraverso le immagini e le parole dei protagonisti, lo sforzo di medici, infermieri e amministrativi che, in piena pandemia, hanno garantito a migliaia di persone al giorno l'accesso gratuito al vaccino

Al padiglione 20 dell'hub vaccinale di Palermo, è stato proiettato per la prima volta il documentario "Ovunque tu sia", a cura del Centro regionale per l'inventario (Cricd), promosso dagli assessorati regionali alla Salute e ai Beni culturali e all'Identità siciliana. Ventisette minuti che, attraverso le immagini e le parole dei protagonisti, descrivono la campagna di vaccinazione nel capoluogo siciliano. È il racconto di due anni frenetici, intensi. Di giornate interminabili e di notti in bianco trascorse a combattere un nemico invisibile, pericoloso e all'inizio sconosciuto. È la storia della professionalità e del sacrificio di medici, infermieri e amministrativi che, in piena pandemia da Coronavirus, dalla Fiera del Mediterraneo e, poi, ovunque fosse necessaria la loro presenza, hanno garantito a migliaia di persone al giorno l'accesso gratuito al vaccino.