Denise Pipitone, approvato testo per istituire Commissione d'inchiesta

"Abbiamo appena approvato definitivamente in commissione il testo per istituire la Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di DenisePipitone. Un grande passo in avanti. Ora verrà trasmesso all'aula della Camera dei deputati e spetterà alla conferenza dei capigruppo calendarizzarlo. Come la sua famiglia e tanti cittadini, ci auguriamo molto presto per fare chiarezza sul caso dopo oltre 17 anni", ha annunciato il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia.