Covid Sicilia, riunione task force regionale su riapertura scuola

Oggi riunione della task force per decidere se riaprire da subito le scuole in Sicilia o prorogare il rinvio. A coordinare l'incontro l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, il quale ha ipotizzato una proroga di altri due giorni delle vacanze natalizie, fino a domenca 16 gennaio. La decisione dipenderà dall'analisi della curva epidemiologica del Covid. Alla riunione parteciperanno l'assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell'ufficio scolastico regionale, il professore Gianni Puglisi per gli Atenei dell'Isola e una rappresentanza degli studenti.

Il rinvio di tre giorni

Il governo regionale nei giorni scorsi ha già rinviato la riapertura delle scuole di tre giorni in Sicilia per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell'aumento dei contagi. "Il governo regionale - aveva detto Leoluca Orlando, presidente dell'Associazione dei comuni siciliani -, accogliendo le richieste dell'Anci Sicilia e condividendo la preoccupazione degli oltre 200 sindaci siciliani, ha ritenuto di accogliere la richiesta delle amministrazioni locali e utilizzare ogni strumento giuridico per impedire la riapertura delle scuole in presenza.

I contagi

Intanto sull'isola ieri sono stati 13.231 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati a fronte di 56.516 tamponi processati, con il tasso di positività sceso al 23,4% rispetto al 24,5% del giorno precedente. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo ha registrato 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 133.