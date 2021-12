Calcio, il tribunale ha dichiarato fallito il Catania

Ieri la sezione fallimentare del tribunale aveva già detto no al rinvio chiesto dai legali del club rossazzurro. Stasera la squadra scenderà regolarmente in campo al Massimino contro il Monopoli

Il Tribunale di Catania ha decretato il fallimento del Calcio Catania Spa 1946 per insolvenza. A 24 ore di distanza dall'udienza, è stata depositata la sentenza che ha accolto l'istanza presentata dalla Procura. Dopo aver acquisito la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio e la documentazione prodotta dai legali del club rossazzurro, con diversi anni di militanza in Serie A, il Tribunale ha decretato il fallimento del Calcio Catania disponendo l'esercizio provvisorio fino al 2 gennaio e nominando tre curatori fallimentari: l'avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D'Arrigo.

Stasera in campo contro il Monopoli

La squadra stasera andrà regolarmente in campo contro il Monopoli, nella gara in programma alle 21 al Massimino e valida per la prima giornata di ritorno del girone C del campionato di Serie C.