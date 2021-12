Matteo Salvini a Palermo per la seconda udienza del processo Open Arms

Il leader della Lega, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, è accusato di rifiuto di atti d'ufficio e sequestro di persona per aver impedito alla nave della Ong catalana di attraccare con 147 migranti soccorsi in mare

È in corso nell'aula bunker del carcere Pagliarelli, a Palermo, l'udienza del processo Open Arms in cui risulta imputato l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di rifiuto di atti d'ufficio e sequestro di persona per aver impedito alla nave della Ong catalana di attraccare con 147 migranti soccorsi in mare nell’agosto del 2019.

La deposizione

In merito al soccorso, l'ammiraglio Sergio Liardo, nella sua deposizione ha riferito che nessun allarme sicurezza venne lanciato dal Viminale alle Capitanerie di Porto. L'ufficiale ha risposto alle domande del pm Gery Ferrara e ha ricostruito tutte le fasi dei soccorsi: la nave intervenne tre volte, una delle quali in acque libiche, per portare aiuto a tre distinti gruppi di migranti. Liardo ha ricordato le richieste di porto sicuro mandate dalla ong a Malta e all'Italia, il silenzio de La Valletta, il decreto di interdizione delle acque italiane emesso dal governo e poi annullato dal Tar e ha ricordato che la Spagna aveva offerto la possibilità di attracco all'imbarcazione, ma la ong comunicò che le condizioni meteo e quelle dei profughi non avrebbero consentito un viaggio fino alla penisola iberica. Impossibile anche fare proseguire la nave verso Trapani o Taranto: il mare era forza 4 con onde di 2 metri.

“Open Arms rifiutò attracco a Malta”

"La Open Arms rifiutò l'offerta di attracco di Malta", ha proseguito l'ammiraglio. "La nave era carica di naufraghi e sicuramente avevano l'obbligo di cercare di sbarcarli prima possibile", ha aggiunto il teste rispondendo alle domande del legale di Salvini, l'avvocato Giulia Bongiorno. Malta aveva offerto lo sbarco, però, solo a 39 dei migranti soccorsi e la ong aveva rifiutato sostenendo che se avesse fatto scendere solo una parte dei profughi a bordo sarebbe scoppiato il caos. Il teste ha anche ricordato che alla Open Arms vennero offerti due porti per l'attracco in Spagna, uno ad Algeciras, l'altro alle Baleari. Si trattava di porti distanti giorni di navigazione, "ma avrebbero potuto chiedere assistenza allo Stato di bandiera, cioè la Spagna", ha spiegato. Sempre rispondendo alle domande del legale Liardo ha ricordato che nei giorni in cui l'imbarcazione era alla fonda davanti Lampedusa più volte fu autorizzato il cambio di equipaggio, l'arrivo di viveri, la visita dell'armatore e del sindaco di Lampedusa.