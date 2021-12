Omicidio a Misterbianco, proseguono le ricerche dell'indagato

Proseguono le ricerche dei carabinieri dell'uomo indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì 10 dicembre in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. Intanto stamane è in programma l'autopsia sul corpo della ragazza uccisa.