Augusta, nel pomeriggio lo sbarco di 461 migranti dalla Sea Watch

Le operazioni inizieranno al termine dei controlli medici. Dopo l’identificazione, i migranti saliranno a bordo della nave quarantena per osservare un periodo di isolamento. I minori non accompagnati saranno trasferiti in un centro di accoglienza

È in programma per oggi pomeriggio l’inizio delle procedure di sbarco dei 461 migranti arrivati ieri a bordo della Sea Watch 4 al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano. Nella giornata di ieri i medici hanno compiuto numerosi controlli che si sono protratti fino a sera. Nel corso della mattinata di oggi, invece, come previsto dal cronoprogramma della prefettura, saranno completati i tamponi per la ricerca di eventuali positivi al Covid e verso le 15 dovrebbe iniziare lo sbarco. Contestualmente, le forze dell'ordine provvederanno a identificare i migranti che poi saliranno a bordo della nave quarantena per osservare un periodo di isolamento. I minori non accompagnati, invece, saranno trasferiti in un centro di accoglienza. (CRISI MIGRANTI)

La situazione a bordo della Sea Watch

Nella notte tra giovedì e venerdì, la Sea Watch 4 aveva dichiarato lo stato di necessità dopo che il maltempo aveva colpito duramente la nave e le 461 persone a bordo a rischio ipotermia. Per quattro di loro si è reso necessario l'intervento del medico in quanto avevano perso conoscenza. La nave era stata poi autorizzata a riparare davanti al porto di Augusta.