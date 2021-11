Incidente a Marsala, auto finisce in un canale: un morto

E' successo la scorsa notte lungo la statale 115 per Mazara del Vallo, all'altezza di Terrenove

Un uomo di 40 anni, Riccardo Rallo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Marsala, lungo la statale 115 per Mazara del Vallo. La vittima, che attualmente lavorava in un locale di piazza Caprera, ha perso il controllo della sua auto all'altezza di contrada Cuore di Gesù, nel quartiere di Terrenove Bambina. Il veicolo si è capovolto ed è finito dentro un canale ai margini della strada. L'uomo è morto sul colpo.