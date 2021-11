Palermo, in 4 percepivano reddito di cittadinanza in maniera illecita

In provincia di Palermo la guardia di finanza, in collaborazione con l'Inps, ha individuato quattro soggetti residenti a Prizzi, Godrano, Roccamena e Palermo, che percepivano in modo illecito il reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle hanno accertato che i "furbetti" avevano presentando domande senza dichiarare tutta una serie redditi percepiti o alcune proprietà o isee più bassi in modo tale da ottenere il sussidio.

I casi

C'era chi aveva il figlio in comunità alloggio con la retta pagata dalla Regione, o chi si trovava in un centro per rifugiati insieme al figlio o ancora chi svolgeva un'attività in nero. Tre sono stati denunciati alla Procura di Termini Imerese e all'Inps per il recupero delle somme già indebitamente percepite, pari complessivamente a circa 21mila euro. Il quarto soggetto è stato segnalato all'Inps competente territorialmente per disporre l'immediata decadenza e il recupero del beneficio indebitamente percepito ammontante complessivamente a oltre 3.500 euro.