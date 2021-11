Blitz dei carabinieri nelle zone di spaccio a Siracusa: un arresto

Un 26enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 10 grammi tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita

Blitz antidroga questa mattina dei carabinieri nella zona nord di Siracusa, che hanno perquisito 15 abitazioni e controllato 81 persone e 37 veicoli. Al termine dell’operazione è stato arrestato in flagranza, grazie al fiuto di una delle unità cinofile, un 26enne per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di 10 grammi tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita.

Le denunce

I militari hanno poi denunciato un 20enne per detenzione illegale di armi e munizioni, un 28enne per porto illegale di armi, in quanto trovato in possesso di due coltelli a serramanico, e un 37enne per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. All'operazione hanno preso parte 80 carabinieri del comando provinciale, dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, del nucleo cinofili di Nicolosi e del 12 Elinucleo di Catania.