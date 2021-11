Incidente a Messina, scontro tra scooter e moto: morta 46enne

Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via del Vespro e via Centonze. La donna, avvocato, era da parecchi anni impegnata sul fronte antimafia come legale di riferimento del Comitato "Addiopizzo" di Messina, per il quale si era già molte volte costituita in giudizio come parte civile nei processi di mafia e criminalità organizzata

Ieri sera a Messina, all'incrocio tra la via del Vespro e la via Centonze, una donna di 46 anni, Olga Cancellieri, avvocato, è morta in un incidente stradale nell'impatto tra il suo scooter, un Kymco Downtown, e una moto Ducati guidata da un giovane di 25 anni, che è rimasto illeso. Lo scrive la Gazzeta del Sud. Esponente del mondo della sinistra cittadina, Cancellieri per un paio di mandati era stata anche consigliere di quartiere. Come avvocato, oltre ad esercitare soprattutto nel penale, era da parecchi anni impegnata sul fronte antimafia come legale di riferimento del Comitato "Addiopizzo" di Messina, per il quale si era già molte volte costituita in giudizio come parte civile nei processi di mafia e criminalità organizzata. Lascia due bimbi in tenera età.