Palermo, donna muore in ospedale: familiari devastano pronto soccorso

Una donna di 60 anni ieri è sera è arrivata in codice rosso per un infarto in ospedale. I medici del pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna è morta. Non appena i sanitari hanno comunicato la notizia del decesso, i familiari della donna hanno danneggiato il pronto soccorso.

Le testimonianze

"Abbiamo assistito a scene da far west - raccontano i medici e gli infermieri - Hanno distrutto tutto quello che trovavano, provocando danni per migliaia di euro". Per mettere fine alla devastazione sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno bloccato i familiari e li hanno identificati e denunciati.

La solidarietà del sindacato

Il sindacato Nursind esprime "solidarietà ai lavoratori e ai pazienti per una vicenda che purtroppo ricorda quanto pericoloso sia ancora lavorare la notte nei pronto soccorso - dicono i rappresentanti degli operatori sanitari - Il sindacato apprezza l'impegno dell'amministrazione in questi anni per garantire la sicurezza e propone di potenziare ulteriormente le misure ad esempio garantendo il posto di polizia, che al momento è presente la mattina e il pomeriggio, anche la sera".