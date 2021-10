Catania, rapina negozio e minaccia titolare: arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Catania dopo aver rapinato un negozio. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere. Sono in corso accertamenti sull'eventuale coinvolgimento dell'indagato in altre rapine commesse nei giorni precedenti, che per modalità esecutiva sembrerebbero riconducibili allo stesso autore.

La rapina

A quanto si apprene l'uomo, con la mascherina chirurgica e armato di pistola, ha fatto irruzione in un negozio di Catania e dopo aver minacciato il titolare si è fatto consegnare l'incasso. È stato identificato poche ore dopo l'assalto dagli investigatori della Squadra Mobile - Sezione Antirapine che hanno visionato le riprese delle telecamere di sicurezza dell'esercizio.