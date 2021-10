Incidente con kitesurf, ragazzo muore nello Stagnone di Marsala

È accaduto intorno a mezzogiorno di fronte alla costa di Birgi. Vani i soccorsi per la vittima

Tragico incidente intorno a mezzogiorno nelle acque dello Stagnone di Marsala. Un ragazzo ha perso la vita mentre stava praticando kitesurf di fronte alla costa di Birgi. Per lui vani sono stati i soccorsi. Ancora non si conoscono né il nome, né la nazionalità della vittima. In analoghi incidenti, tra il 2018 e il 2019, altre quattro persone hanno perso la vita, spesso, a causa delle forti raffiche di vento.