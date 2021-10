Green pass, 2 deputati respinti all’ingresso dell'Assemblea siciliana

Angela Foti, vicepresidente dell'Assemblea, e Sergio Tancredi, capogruppo di Attiva Sicilia, non sono stati fatti entrare a Palazzo dei Normanni perché non hanno voluto esibire la Certificazione verde

I deputati regionali Angela Foti, vicepresidente dell'Assemblea siciliana, e Sergio Tancredi, capogruppo di Attiva Sicilia, sono stati respinti al varco d'ingresso di Palazzo dei Normanni dai vigilantes perché non hanno voluto esibire il Green pass. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Tancredi: "Un abuso"

Tancredi ha chiamato il 112 per denunciare quello che giudica "un abuso" e si sta recando in caserma per formalizzare la denuncia. "Mi rifiuto di presentarlo, la questione è giuridica - dice - io sono stato eletto dal popolo, mi si impedisce, con un provvedimento amministrativo, di svolgere le mie funzioni parlamentari di rappresentanza".