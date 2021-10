Operatore 118 aggredito da automobilista durante intervento a Scicli

Un operatore del 118 di 50 anni è stato aggredito da un automobilista durante un delicato intervento di soccorso avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri.

La vicenda

L'ambulanza era stata inviata dalla sala operativa per un codice giallo in via Acacia, dove i medici stavano operando per trasportare un paziente da casa fino all'ospedale di Modica. L'ambulanza era parcheggiata sotto l'abitazione del paziente in attesa, quando un automobilista rimasto bloccato dalle operazioni di soccorso ha iniziato a inveire e chiedere che venisse spostata l'ambulanza. Poi si è diretto verso uno degli operatori del 118 che gli avevano fatto notare che si trattava di un soccorso delicato e lo ha colpito più volte. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere installate sui nuovi mezzi di soccorso . Finito l'intervento e trasportato il paziente al pronto soccorso, l'operatore sanitario colpito è stato refertato in ospedale.