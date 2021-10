Migranti, 84 persone soccorse in mare e fatte sbarcare nel Catanese

Viaggiavano su una barca che si è arenata tra Acireale e Aci Castello, in una rotta anomala, probabilmente a causa delle cattive condizioni meteo. Sono presenti 10 donne e 8 bambini

Ottantaquattro persone migranti sono state soccorse in mare e fatte sbarcare nella notte ad Aci Trezza, nel Catanese. A confermare la notizia è il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra: "Sono sbarcati 84 migranti, tra cui 10 donne e 8 bambini. Abbiamo messo a disposizione Villa Fortuna per dare un primo soccorso, e pasti caldi forniti dalla Croce rossa italiana". I migranti viaggiavano su una barca che si è arenata tra Acireale e Aci Castello, in una rotta anomala, probabilmente a causa delle cattive condizioni meteo. Sul posto i soccorsi predisposti dal Comune, Croce rossa, polizia e carabinieri.