Elezioni comunali in Sicilia, i risultati delle Amministrative

Nei 42 paesi chiamati al voto l'affluenza è stata del 56,66% in calo rispetto alle precedenti Amministrative. A San Cipirello, comune sciolto per mafia, non è stato raggiunto il quorum e l'unica candidata non può essere eletta

Arrivano i primi risultati definitivi dopo la chiusura delle urne in Sicilia dove 537.294 cittadini sono stati chiamati a eleggere i sindaci di 42 città. L'affluenza è stata del 56,66%, in calo rispetto alle precedenti Amministrative, la provincia con la partecipazione maggiore è Messina col 63,45%, mentre l'affluenza più bassa si registra in provincia di Enna, dove si votava solo a Calascibetta, con il 46,99%. (LO SPECIALE ELEZIONI - TUTTI I RISULTATI ELETTORALI)

Ad Antillo eletto il sindaco

Nel comune di Antillo, in provincia di Messina, è stato eletto sindaco Davide Paratore che ha ottenuto il 92,48% dei voti.

San Cipirello non raggiunge il quorum: niente sindaco

A San Cipirello (Palermo), comune sciolto per mafia, non è stato raggiunto il quorum del 50% degli elettori e quindi l'unica candidata Vincenza Romina Lupo non può essere eletta. Ha votato solo il 39,51% degli aventi diritto.

Eletti i sindaci a Gioiosa Marea e Ferla

A Gioiosa Marea (Messina) e Ferla (Siracusa) risultano eletti gli unici 2 candidati in lizza. A Gioiosa Marea è stata eletta sindaco Giusy La Galia, a Ferla Michelangelo Giansiracusa che si riconferma alla guida dell'amministrazione comunale per il terzo mandato. Entrambi i candidati sono stati votati da più del 50% dei votanti.