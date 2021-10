Migranti, 110 trasferiti da hotspot Lampedusa: ne restano 628

Non si registrano sbarchi nell'isola dalla notte fra domenica e ieri quando è giunto un barchino con 41 persone

Sono 110 i migranti, fra cui 30 minorenni non accompagnati, che hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa e sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino con destinazione Porto Empedocle dove giungeranno in serata. A disporre il nuovo trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il ministero dell'Interno. Nella struttura di primissima accoglienza sono presenti 628 migranti a fronte di 250 posti disponibili. Non si registrano sbarchi nell'isola dalla notte fra domenica e ieri quando è giunto un barchino con 41 persone.