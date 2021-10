Forte pioggia a Palermo, allagamenti in decine di strade

Nella zona dello svincolo per l'ospedale Cervello, una parte della carreggiata è rimasta completamente allagata, come già avvenuto nello scorso fine settimana

Un forte pioggia si è abbattuta su Palermo e sono arrivati anche i disagi in città e in provincia. Strade allagate con circolazione veicolare a rilento nelle zone più trafficate. Tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo. Le strade allagate sono viale Regione Siciliana, a Mondello, sulla statale 113 tra Villabate e Ficarazzi. (IL METEO IN SICILIA)

La situazione

Nella zona dello svincolo per l'ospedale Cervello, una parte della carreggiata è rimasta completamente allagata, come già avvenuto nello scorso fine settimana. Allagata la zona del centro storico da via Imera a via Porta di Castro. Disagi alla scuola Santo Canale di Partanna Mondello dove la strada è allagata e i genitori devono guadare un vero e proprio fiume per andare a prendere i bambini e portarli a casa.