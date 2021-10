Forte maltempo a Catania, nubifragio e alberi divelti

Alberi sradicati e lampioni caduti

A causa del maltempo sono stati diversi gli alberi sradicati e i lampioni caduti. Per quanto riguarda la viabilità, circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Sulla pagina Facebook del Comune si "raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza". Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese, in particolare dell'Etna. A Nicolosi un albero è caduto in piazza Vittorio Emanuele danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell'associazione Misericordia.

Feriti lievemente 4 atleti di canoa-polo

Quattro atleti di canoa-polo sono rimasti lievemente feriti. Le condizioni degli atleti sono buone e non è stato necessario l'intervento del 118. Nei tre pronto soccorso degli ospedali Garibaldi, Cannizzaro e San Marco non ci sono feriti, così come si è appreso dagli uffici stampa dei nosocomi.