Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 410 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15.903 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 2,6%. Gli attuali positivi sono 13.863 con una diminuzione di 438 casi. I guariti sono 841 mentre si registrano altre sette vittime che portano il totale dei decessi a 6.839. Sul fronte ospedaliero sono 505 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 55. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 17 casi, Catania 74, Messina 289, Siracusa tre, Ragusa uno, Trapani zero, Caltanissetta 13, Agrigento 13, Enna zero.