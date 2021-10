Furto in villa a Palermo, bottino da 15 mila euro

Furto nella notte in una villa in via Villa Rosato a Palermo. I ladri si sono introdotti nell'immobile portando via orologi e oggetti preziosi per un valore di 15mila euro. I proprietari non appena si sono accorti del furto hanno chiamato i carabinieri che indagano. Sono intervenuti i militari del reparto investigazioni scientifiche per eseguire i rilievi e cercare indizi utili per risalire agli autori del colpo. Tracce utili saranno cercate anche nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi dell'abitazioni e lungo le strade.