Catania, sorpreso ai domiciliari con marijuana e cocaina: arrestato

Un ragazzo di 26 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A quanto si apprende il giovane, braccato dai militari, ha tentato di disfarsi di circa 150 grammi di marijuana e 310 di cocaina buttandoli dai balconi di casa in viale Tirreno e via Ustica.

Trovato oltre un chilo di marijuana

I carabinieri sono riusciti a recuperare la droga poi, durante una perquisizione nella sua abitazione con un cane antidroga, hanno recuperato un altro involucro di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, oltre 1.200 grammi di marijuana sono stati trovati in un appartamento disabitato del primo piano del suo stabile.