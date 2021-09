Migranti: soccorso barchino al largo di Pozzallo, in 24 a bordo

Un barchino con 24 migranti a bordo è stato intercettato e soccorso, a 17 miglia da Pozzallo (Ragusa), dai militari della Capitaneria di Porto. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna.

Le parole del sindaco Roberto Ammatuna

"Da qualche giorno si susseguono, nella Sicilia sud-orientale, una serie di sbarchi autonomi che stanno mettendo a dura prova gli uomini della Guardia Costiera", sottolinea il primo cittadino. La notte scorsa alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di migranti nei pressi della stazione ferroviaria di Pozzallo e, osserva il sindaco, "non si può escludere che anch'essi facciano parte di un ulteriore sbarco autonomo". "Non c'è dubbio alcuno - afferma Ammatuna - che siamo davanti ad un cambio di strategia, messa in atto dai trafficanti di esseri umani, che va attenzionato e monitorato. All'ottimo lavoro della Guardia costiera e del ministero dell'Interno occorre aggiungere un impegno maggiore della Comunità Europea e del Governo nazionale, per avviare una strategia omogenea e complessiva di controllo delle rotte della morte nel Mediterraneo".

Verso Augusta la nave Ocean Viking

Intanto è stato assegnato il porto di Augusta (Siracusa) alla Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee con a bordo 122 migranti (tra di loro anche donne e bambini) soccorsi in mare nei giorni scorsi. "E' un immenso sollievo per i sopravvissuti e l'equipaggio sapere che l'attesa di un porto di sbarco è finita", commenta la ong francese.