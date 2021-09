Ragusa, droga nello zaino tenuto in garage: arrestato 28enne

Un giovane di 28 anni, C.A, è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa perché in uno zaino tenuto in garage aveva quattro francobolli di Lsd, sette funghetti allucinogeni, una bustina di cristalli di Mdma, una pasticca di ecstasy, una bustina di oppio e due dosi di cocaina oltre a 12 grammi tra hashish e marijuana. Tutto minuziosamente confezionato in piccoli dosaggi pronti all'uso.

Le indagini

"Sono in corso - dicono i carabinieri - indagini volte a ricostruire la filiera di approvvigionamento dello stupefacente rinvenuto, che colloca l'arrestato a valle di una catena di spaccio che potrebbe essere sintomo di un nuovo segmento di mercato da reprimere sul nascere".