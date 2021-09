Malore in mare: 84enne morto annegato nel Ragusano

Un 84enne originario della provincia di Ragusa, ma emigrato in Germania, è morto annegato questa mattina, intorno alle 11.30, nella spiaggia di Caucana, località marinara del Comune di Santa Croce Camerina (nel Ragusano).

La vicenda

L'uomo era in ferie con la moglie (anche lei in spiaggia insieme a lui) e stava trascorrendo un periodo di riposo nella sua città d'origine e sulle spiagge siciliane. Si è sentito male all'improvviso. I bagnanti hanno visto l'uomo in difficoltà e il personale del Circolo Velico Kaukana lo ha raggiunto con il gommone e lo ha portato a riva. Sono intervenuti sul posto anche la guardia costiera e i carabinieri. Inutili i tentativi di soccorsi, anche con l'ausilio di un'ambulanza.