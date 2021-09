Incendio in un garage a Comiso, indagini in corso

Non sono state trovate tracce di innesco o liquido infiammabile, ma gli inquirenti stanno esaminando altri elementi e visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per accertare l'origine del rogo

Incendio nel piano terra di un edificio in via dei Platani a Comiso, in provincia di Ragusa. Il rogo è divampato intorno alle 23 ed è stato domato dei vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dalla polizia. Non sono state trovate tracce di innesco o liquido infiammabile, ma gli inquirenti stanno esaminando altri elementi e visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per accertare l'origine dell'incendio.