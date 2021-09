Covid: ad Alicudi la scuola più piccola d'Europa si prepara al rientro

Ad Alicudi, isoletta di 100 abitanti nelle Eolie, lunedì suonerà la campanella in quella che è ormai nota come la più piccola scuola d'Europa: tre alunni e cinque insegnanti. Gli alunni sono una bambina di 6 anni che sarà in prima elementare e due ragazzi del terzo anno di scuola media. Le lezioni si svolgono in una casetta privata in collina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le parole della dirigente scolastica

La dirigente scolastica Mirella Fanti ha fatto slittare le lezioni di sette giorni, dice, "per il troppo caldo che ancora c'è nelle isole dell'arcipelago di Eolo". "L'inizio della scuola ad Alicudi, come per tutte le altre scuole dell'Istituto Comprensivo 'Isole Eolie', avverrà in totale sicurezza", prosegue Fanti. "Il nostro personale scolastico è vaccinato al 90% ed il controllo del Green pass viene fatto dal dirigente scolastico tramite la piattaforma dedicata. Gli operatori scolastici che sono esonerati dal vaccino con certificato medico effettueranno il tampone periodico come prescritto. I lavoratori fragili più a rischio saranno utilizzati con mansioni in smart working. L'ingresso a scuola dei genitori ed altri visitatori autorizzati avviene previa misurazione della temperatura ed esibizione del Green pass al responsabile di plesso. Ad Alicudi non c'è il pericolo degli assembramenti e quindi il problema del distanziamento in aula, ma tutti devono indossare la mascherina ed il personale scolastico anche visiera e guanti. Le attività avverranno nelle aule ma anche all'aperto". "Sono molto orgogliosa di questa piccola scuola", spiega la dirigente che ha la sede scolastica principale a Lipari. "Una scuola che sono riuscita a tenere aperta, nonostante le difficoltà, grazie alla collaborazione con le famiglie e con i docenti".