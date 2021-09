Due pistole in casa, arrestato a Siracusa

Durante un controllo di routine - l'uomo si trova ai domiciliari per aver ferito, nel gennaio scorso, un coetaneo a colpi di pistola - i poliziotti hanno trovato, in un mobile, due pistole semi-automatiche calibro 7,65 e le munizioni

A Siracusa la polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni per detenzione illegale di due pistole e del relativo munizionamento. Durante un controllo di routine - l'uomo si trova ai domiciliari per aver ferito, nel gennaio scorso, un coetaneo a colpi di pistola - i poliziotti hanno trovato, in un mobile, due pistole semi-automatiche calibro 7,65 e le munizioni.