Estate 2021, gli eventi di settembre a Palermo

Ultime settimane di estate ma non per questo meno ricche di eventi a Palermo. Entra infatti nel vivo la rassegna musicale “Sponde Sonore” con numerosi concerti in programma ai Cantieri della Zisa, mentre la seconda edizione di “Settembre al Riso” proporrà per tutto il mese spettacoli teatrali e musicali.

“Sponde Sonore”

Entra nel vivo la rassegna “Sponde Sonore”, organizzata da Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa. Tanti gli artisti che si esibiranno a settembre, a cominciare da Ginevra Di Marco, che lunedì 6 porterà sul palco i brani di Luigi Tenco. Seguiranno Daniele Sepe, TrizziRiDonna & Lassatilabballari, Lyradanz, Rocco Nigro & Rachele Andrioli, Matrimia, rispettivamente il 7, 8, 9, 10 e 11 settembre. Appuntamento poi il 16 e 17 settembre con Antonio Raia & Renato Fiorito e Passepartout Duo.

“Settembre al Riso”

È iniziata la seconda edizione di "Settembre al Riso", con oltre venti appuntamenti in cartellone fino al 3 ottobre nel cortile del museo di arte moderna e contemporanea affacciato sul Cassaro. Gli spettacoli, teatrali e musicali, e gli incontri che sono stati scelti per comporre la rassegna, promossa dall'assessorato regionale ai Beni culturali, in collaborazione con il Museo Riso e CoopCulture si muoveranno sul filo dell'identità isolana, autentica nella sua differente declinazione. Due focus importanti, il primo è dedicato a Aurelio Pes, a completamento di un progetto in tre step: Gianni Gebbia proporrà "Attis", audiodramma in prima assoluta, nato su un testo del drammaturgo scomparso alcuni mesi fa, a cui viene anche dedicata una tavola rotonda. E, per la prima volta in assoluto, si dedicano quattro giorni alla drammaturgia e alla ricerca linguistica di Franco Scaldati a otto anni dalla sua scomparsa. L'Officina del Sarto, tra testi teatrali inediti, film di montaggio e serate tra pagine e parole, oltre ad un atteso convegno di approfondimento.

“Notre Dame”

Il 10 e l’11 settembre, al Teatro Vito Zappalà, la Compagnia Teatrale Ananche mette in scena il musical “Notre Dame de Paris”. Allo spettacolo prenderanno parte 16 ballerini, 7 acrobati, 7 cantanti, accompagnati da scenografie ed effetti speciali degni del musical originale. Il tutto sulle note delle bellissime canzoni di Riccardo Cocciante.

Parco avventura sulle Madonie

Fino a fine mese resta aperto il Parco avventure sulle Madonie, con i suoi percorsi tra la natura per grandi e piccoli. Tante le attività proposte, come l’arrampicata, l’orienteering, tiro con l’arco, escursioni e percorsi acrobatici per tutte le età. Vera attrazione il "Powerfan", una caduta controllata che simula il lancio col paracadute da un'altezza di 10 metri. È inoltre possibile organizzare anche il pranzo, approfittando della presenza dell'area attrezzata con tavoli, panche e barbecue oppure scegliendo di acquistare sul luogo i prodotti tipici della zona.