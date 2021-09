Augusta, danni su nave quarantena Azzurra: denunciati 21 migranti

È successo lo scorso 26 agosto. I richiedenti asilo hanno protestato in maniera violenta per non sottoporsi al periodo di isolamento: sono accusati di danneggiamento aggravato, violenza privata aggravata, furto e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Sei persone sono invece state arrestate dalla polizia di Agrigento perché rientrate a Lampedusa nonostante l'espulsione dall'Italia