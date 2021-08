Quattro maggiorenni e due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento

Quattro maggiorenni e due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento. Sono accusati di essere gli autori di un raid notturno contro l'abitazione di un giovane di Partinico dove con pale, mazzuoli e martelli hanno danneggiato il citofono, l'illuminazione e le suppellettili che si trovavano all'esterno della casa. Sono in corso indagini per risalire ai motivi della spedizione.