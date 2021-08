Jeff Bezos in Sicilia, lo yacht Flying Fox a Balestrate e alle Eolie

"Hanno preso una intera banchina per tutta la giornata - dice il sindaco, Vito Rizzo - gli serve come appoggio per poi andare in aeroporto, visto che quello di Balestrate è il porto più vicino a Punta Raisi"

Avvistato nel mare siciliano il gigantesco Flying fox di proprietà di Mr. Amazon, Jeff Bezos. Secondo riporta La Repubblica, da questa mattina c'è un continuo via vai al porto di Balestrate, nel Palermitano. "Hanno preso una intera banchina per tutta la giornata - dice il sindaco, Vito Rizzo - gli serve come appoggio per poi andare in aeroporto, visto che quello di Balestrate è il porto più vicino a Punta Raisi". Sono in molti a scattare foto e selfie. Prima di arrivare in provincia di Palermo, il Flying fox è stato avvistato alle Eolie e a Ustica.