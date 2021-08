Incidente ad Agrigento, scontro tra due scooter: un morto

La vittima è un agrigentino di 50 anni. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali sarebbe in gravissime condizioni

Tragico incidente ieri sera in contrada Maddalusa, ad Agrigento. Un cinquantenne del posto, Michele Terrasi, ha perso la vita in uno scontro frontale fra due scooter avvenuto lungo la statale 640. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali sarebbe in gravissime condizioni. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e i vigili del fuoco. Stando alle prime ricostruzioni, dopo l'impatto frontale uno dei due mezzi è finito sotto un'autovettura. Il cinquantenne ha perso la vita sul colpo.