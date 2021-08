Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivate 67 persone

Sono cinque gli sbarchi avvenuti a partire dalla mezzanotte a Lampedusa. Sull’isola sono arrivati 67 tunisini, compresi minorenni e donne. A soccorrere i barchini sono state le motovedette della Guardia di finanza. Nella giornata di ieri, invece, sono state 15 le imbarcazioni che hanno raggiunto Lampedusa, a bordo delle quali erano presenti in totale 376 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 836 migranti a fronte di una capienza massima prevista di 250.

I trasferimenti

Intanto, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 110 tunisini con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Previsto inoltre anche quello di un altro gruppo di persone, già identificate e sottoposte a tampone rapido per la diagnosi del Covid, con un pattugliatore e poi, forse, un nuovo imbarco con il traghetto Cossydra che parte in serata.