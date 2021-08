Ladro sorpreso negli uffici dell’Asp di Palermo, arrestato

I carabinieri, grazie all'intervento dei vigilanti della sicurezza, hanno arrestato un uomo di 32 anni, sorpreso dentro gli uffici dell'Asp di via Carmelo Onorato dove in questi ultimi mesi si erano verificati una decina di furti. Da tempo i militari e le guardie della sicurezza avevano intensificato i controlli per cercare di mettere fine ai continui furti di computer, stampanti e arredi. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida.