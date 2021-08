Incidenti stradali: scontro tra auto nel Ragusano, un morto

Nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture che viaggiavano nella stessa direzione

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita, la notte scorsa, in un incidente verificatosi sulla strada provinciale 87 nel Ragusano. Nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture che viaggiavano nella stessa direzione: da Marina di Acate ad Acate. Per i rilievi e le indagini è intervenuta sul posto la polizia stradale con personale del distaccamento di Vittoria.