Ciminna, anziano brucia rifiuti: arrestato

L'area interessata, di circa 50 metri quadrati, si trovava in piena macchia mediterranea: le fiamme non hanno tuttavia causato danni

A Ciminna, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 71 anni, accusato di combustione illecita di rifiuti. L'anziano è stato sorpreso dai militari mentre, in un terreno vicino alla propria abitazione, alla periferia del paese, dava fuoco a un cumulo di rifiuti fra cui plastica, alluminio e cartone. L'area interessata, di circa 50 metri quadrati, si trovava in piena macchia mediterranea: le fiamme non hanno tuttavia causato danni.