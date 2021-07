Vittoria, scomparso un mese fa: ritrovato cadavere in un campo scout

È di Giuseppe Sarzana, 52 anni, originario di Palermo, il cadavere dell'uomo ritrovato ieri sera nella zona della riserva del Pino d'Aleppo, tra Vittoria e Santa Croce Camerina. L'uomo si trovava all'interno della propria auto, in una stradella di non facile accesso all'interno di un'area utilizzata spesso come campo scout, tra Vittoria e Santa Croce Camerina: potrebbe essere morto per cause naturali.

La scomparsa

Sarzana era scomparso un mese fa, il 30 giugno. Di lui, uscito di casa, più nessuna notizia, nonostante gli appelli dei familiari. A scoprire il corpo sono stati alcuni addetti della riserva, che hanno avvertito i carabinieri. Sarzana si trovava all'interno dell'abitacolo, sul sedile di guida. L'auto era chiusa dall'interno, non c'erano segni di effrazione. I carabinieri hanno dovuto forzare l'auto per poter aprire lo sportello. La morte risale ad almeno dieci giorni fa, ma potrebbe essere antecedente; sul corpo nessun segno di violenza. Da quanto emerso, non sarà eseguita autopsia.