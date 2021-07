Incendio in una palazzina a Palermo, salvate sei famiglie

Sei famiglie sono state messe in salvo questa mattina dagli agenti delle volanti della polizia e dai vigili del fuoco dopo che un incendio è divampato in una palazzina in via Antonio Marinuzzi a Palermo. Sul posto è intervenuto anche personale del 118. I residenti sono stati messi in salvo non senza difficoltà dai poliziotti e dai pompieri.

Le cause de rogo

I vigili del fuoco hanno accertato che l'incendio è stato causato forse da un cortocircuito di un elettrodomestico presente all'interno di un appartamento al primo, che per ragioni di sicurezza è stato dichiarato temporaneamente inagibile.