Incendi in Sicilia: roghi in zone del Palermitano e del Trapanese

Canadair in azione per spegnere il rogo divampato ieri tra Partinico e Trappeto: decide le squadre di vigili del fuoco e forestali intervenute. Altri incendi a Erice, nei monti Sicani e ad Alcamo. Allerta rossa nelle due province e arancione nel resto dell’Isola

Canadair in azione stamattina per cercare di spegnere l'incendio divampato ieri nella zona tra Partinico e Trappeto; le fiamme hanno lambito diverse villette sulla strada statale 187. Sono intervenute da ieri decine di squadre di vigili del fuoco e forestali. Altri roghi nei monti Sicani e ad Alcamo nel Trapanese. Oggi sono previste alte temperature ed è scattata l'allerta rossa nelle province di Palermo e Trapani. Arancione nel resto dell'Isola. Le fiamme hanno anche raggiunto la costa nella zona di Bonagia, danneggiando una villetta e minacciando alcune case. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti.

L’incendio a Erice

Tre Canadair e un elicottero in azione stamani anche a Erice (in provincia di Trapani) per un vasto incendio che dal tardo pomeriggio di ieri sta divorando il verde del demanio, sul lato Nord della montagna. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti. Protezione Civile, forestale e vigili del fuoco, si sono mobilitati dalle 18 di ieri per controllare le fiamme che sul versante nord ovest della montagna. Il fuoco, alimentato dal forte vento di libeccio, era sceso lungo le pendici fino a Bonagia arrivando a ridosso delle case.

I danni

Una villetta è stata investita dalle fiamme ed ha subito alcuni danni prima che riuscissero a intervenire i vigili del fuoco. La strada provinciale 20 è stata chiusa dalle pattuglie della polizia municipale di Erice e Valderice per impedire il transito in direzione di Bonagia. Il fronte del fuoco sembrava muoversi in due direzioni: verso l'alto in direzione della zona a ridosso del bosco demaniale di San Matteo, dove ci sono le stalle dei cavalli e degli asini custoditi dalla Forestale. Verso la costa, invece, le fiamme hanno percorso il fianco della montagna in direzione di Pizzolungo. Alcuni abitanti della zona di Santissimo Crocifisso e grotta contrada Emiliana hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.