Scoglitti, travolta da onda anomala: salvata da giovani bagnanti

Una turista, originaria di Trento, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno del mare antistante Baia del Sole, località balneare nei pressi di Scoglitti, nel Ragusano. A trascinarla al largo è stata un'onda anomala. Il marito e altri bagnanti hanno cercato di prestarle soccorso, ma le condizioni del mare non lo hanno permesso.

Il salvataggio

A salvarla sono riusciti dei ventenni che sono riusciti a raggiungerla e a riportare a riva la signora, quando sembrava allo stremo delle forze. In spiaggia la donna è stata soccorsa e trasportata in un'abitazione della zona, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Dopo essersi ripresa, ha rifiutato il ricovero ed è tornata a Marina di Ragusa, dove è in vacanza insieme al marito, originario di Santa Croce Camerina (Ragusa).