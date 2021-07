Siracusa, carenze igienico sanitarie: chiuso ristorante

In particolare mancava la segnalazione certificata d'inizio attività per la cucina e la zona preparazione pasti, allestite sotto una tettoia, e alcuni alimenti erano depositati all'aperto anziché nei luoghi refrigerati

Una nota attività di ristorazione del litorale Siracusano è stata chiusa dai carabinieri di Ortigia, in collaborazione con il Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione dell'Asp e con la polizia municipale. Tutto questo in seguito alle numerose carenze igieniche, sanitarie e amministrative riscontrate.

Le carenze

In particolare mancava la segnalazione certificata d'inizio attività per la cucina e la zona preparazione pasti, allestite sotto una tettoia, e alcuni alimenti erano depositati all'aperto anziché nei luoghi refrigerati. Alcune strutture della cucina, inoltre, non erano adeguate all'attività. Il personale non aveva peraltro ricevuto la prevista formazione per la manipolazione degli alimenti. Alla chiusura immediata dell'attività, seguiranno alcune sanzioni pecuniarie.