Covid, 15 positive nel Siracusano al rientro dalla Spagna

Hanno trascorso una breve vacanza in Spagna ma al rientro hanno scoperto di aver contratto il Covid. È accaduto a quindici ragazze di Rosolini, nel Siracusano. La notizia è riportata oggi da La Sicilia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN SICILIA).

La vicenda

Le ragazze, al termine del periodo scolastico, hanno deciso di andare in vacanza. La comitiva avrebbe rispettato tutte le norme di contenimento della pandemia e le giovani erano tutte vaccinate. Al rientro però il tampone di tutto il gruppo ha dato esito positivo. Immediatamente è scattato l'isolamento domiciliare ed i tamponi sono stati inviati al laboratorio del Policlinico universitario di Catania dove saranno processati per eseguire il sequenziamento e capire se le ragazze abbiano contratto una delle varianti.