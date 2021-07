Incidente a Messina, scooter contro guard rail: morto un 34enne

Un uomo di 34 anni, E. B., è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino a Messina, nei pressi dello svincolo di San Filippo. Il 34enne, a bordo di uno scooter, aveva appena imboccato l'uscita quando, per motivi ancora da accertare, ha sbattuto contro il guard rail e un muro di contenimento, morendo sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorrittori per rianimarlo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che sta effettuando i rilievi.