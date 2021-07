Etna, "pioggia" di cenere su Catania: aeroporto torna operativo

Nuovo parossismo dell'Etna nella notte con fontana di lava e violenti boati dal cratere di Sudest. Il fenomeno, iniziato all'una si è concluso alle 02:19. Presente anche una piccola colata lavica che si è diretta in direzione Sudovest, che è alimentata e si attesta a una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare.

Aeroporto operativo

La nuova attività del vulcano attivo più alto d'Europa è stata accompagnata dall'emissione di un'intensa nube eruttiva, alta almeno cinque chilometri, secondo stime dell'Ingv-Oe, che ha causato una copiosa 'pioggia' di cenere lavica su diversi paesi e anche su Catania, provocando la sospensione dell'operatività dell'aeroporto. Operatività che è ripresa, come ha reso noto la Sac, società che lo gestisce, sottolineando che "potrebbero comunque verificarsi ritardi".

Il comune di Catania: "Cautela in strada e uso di mascherine"

L'amministrazione comunale di Catania, d'intesa con il dipartimento regionale della protezione civile, segnala "la pericolosità di percorrere le strade cittadine di Catania sia a piedi sia con mezzi motorizzati, a causa dell' emergenza cenere, per via del nuovo intenso parossismo eruttivo dell'Etna". La città è per la gran parte ricoperta dalla cenere vulcanica. Sulle piazze, le strade e i tetti di Catania è presente un fitto strato di materiale piroclastico che compromette la circolazione viaria, con problemi di aderenza a causa del terreno sdrucciolevole e per questo il Comune "raccomanda la massima prudenza negli spostamenti". "È consigliabile inoltre - si sottolinea da Palazzo degli Elefanti - utilizzare la mascherina anche all'aperto, per proteggere le vie respiratorie e che anziani e persone con disabilità motorie restino a casa. Il Comune di Catania, la notte scorsa, ha attivato le azioni operative previste dal piano di protezione civile, con presidio e monitoraggio a tutela della sicurezza dei cittadini".