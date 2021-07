Incidente sul lavoro a Chiaramonte Gulfi: 18enne ustionata

Una ragazza di 18 anni è rimasta usctionata in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La giovane operaia è stata colpita da un getto di acqua bollente nell'azienda agricola dove lavora, in contrada Coffa, che opera anche nel settore della preparazione di conserve. La giovane è stata trasferita nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.