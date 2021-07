Migranti, 63 sbarcati a Lampedusa: proseguono ricerche dei 9 dispersi

Un barcone, con a bordo 63 migranti, è stato soccorso stanotte, al limite delle acque nazionali, dalla motovedetta Cp 312 della guardia costiera. Nel gruppo di persone provenienti da Egitto, Eritrea, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea e Ghana, anche due donne. L'imbarcazione, che è partita dalla Libia, è stata lasciata alla deriva e tutti i migranti dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati portati all'hotspot di Lampedusa dove gli ospiti sono arrivati complessivamente a 644.

Proseguono le ricerche dei 9 dispersi

Intanto, per tutta la notte, sono andate avanti - con le motovedette della Guardia costiera, carabinieri e guardia di finanza - le ricerche fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione dei 9 dispersi dopo il naufragio verificatosi all'alba di ieri. Non è stato recuperato ancora nessun corpo.

Disposto trasferimento di 100 persone dall'hotspot

La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, di 100 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Si tratta di persone tutte già sottoposte a tampone rapido per verificare il contagio da Covid e alle procedure di identificazione. Ieri, con le due motonavi di linea, erano state trasferite 180 persone complessivamente. Non è stato ancora disposto il trasferimento delle sette salme, tutte di donne, recuperate dopo il naufragio verificatosi fra Lampedusa e Lampione. Spetta alla Prefettura, dopo il nulla osta al seppellimento da parte della Procura, individuare le località dove dovranno essere tumulate le bare.